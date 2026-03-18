A Dentro la Notizia, la testimonianza dei genitori di Ilaria Sula, la studentessa 22enne uccisa a coltellate dall'ex fidanzato Mark Antony Samson lo scorso marzo.
Davanti ai giudici della Corte d'Assise di Roma, Mark Antony Samson ha ricostruito le ultime ore di vita di Ilaria: "Non so spiegare cosa mi è preso. È come se mi fosse sceso un velo sugli occhi, sentivo un misto di emozioni negative. Non ricordo quante volte l'ha colpita".
In collegamento con Gianluigi Nuzzi, parlano Flamir e Genzine Sula, i genitori di Ilaria. “Ho sentito come ha sofferto mia figlia. Ho provato dolore perché quella notte in cui lui ha ammazzato mia figlia forse io stavo dormendo. E lei stava soffrendo. Mi ha tolto il cuore, mia figlia", è lo sfogo della mamma di Ilaria Sula.
Riguardo le azioni della mamma di Mark Antony nell'omicidio, Genzine aggiunge: "Io penso che quella non è una mamma. Lei aiuta il figlio e non chiama qualcuno per salvare mia figlia. Lascia Ilaria lì per terra".
"L’unica cosa che posso dire è che sia fatta giustizia per mia figlia. Io non voglio sentire la parola perdono, non esiste", dichiara con fermezza il padre di Ilaria Sula.