Ibiza Altea ricorda il papà di suo figlio: "Sono ancora innamorata di lui, è stato il mio primo amore"

Ibiza Altea parla a Verissimo del papà di suo figlio, scomparso poco dopo la nascita del loro bambino: "Ero molto innamorata e lo sono ancora. È stato il mio primo amore, la persona con cui ho fatto le mie prime follie, compreso nostro figlio".



Ibiza Altea e Davide sono diventati genitori da giovanissimi. "Avevo 20 anni quando sono diventata mamma. Anche Davide era giovanissimo e bellissimo. Per me è difficile parlare al passato di lui. È sempre presente, lo sento, ci parlo".

L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, 26 anni, ha cercato di trasmettere il ricordo di Davide anche al loro figlio Angel: "Lui parla con le stelle, a volte prende il suo angiolino. Sa che un papà ce l'ha anche se non è qui con noi".