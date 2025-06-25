La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit ( Yasak Elma ), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 13 aprile nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity , dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit .

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender e Yildiz progettano un piano per far incontrare Sahika e Nadir, in modo da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata.



Purtroppo, il piano non va come previsto: Nadir non si presenta all'appuntamento. Fortunatamente la situazione non degenera grazie al pronto intervento di Yigit.



Nel mentre, alla villa Zehra si sta occupando del piccolo Halit Can e, a insaputa di Yildiz, decide di portarlo a fare un giretto.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.