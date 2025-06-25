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Forbidden Fruit

SERIE TV13 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 13 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 13 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda lunedì 13 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 13 aprile

Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3Nesrin Cavadzade (Sahika) in una scena di Forbidden Fruit 3

Ender e Yildiz progettano un piano per far incontrare Sahika e Nadir, in modo da fotografarli insieme e minare la fiducia di Halit nei confronti della sua alleata.

Purtroppo, il piano non va come previsto: Nadir non si presenta all'appuntamento. Fortunatamente la situazione non degenera grazie al pronto intervento di Yigit.

Nel mentre, alla villa Zehra si sta occupando del piccolo Halit Can e, a insaputa di Yildiz, decide di portarlo a fare un giretto.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.30 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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