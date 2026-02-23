La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 23 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Doruk, Sirin e Nisan in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 23 febbraio

Ceyda riceve una telefonata da sua sorella e, costretta a correre nel suo paese, chiede aiuto a Emre.

Nel frattempo, Sirin è con Nisan e Doruk e, chiacchierando, i bambini le raccontano che cambieranno scuola e che Arif è tornato dal suo villaggio. Ma Sirin confessa a Nisan e Doruk che Arif, in realtà, era in prigione.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00.

