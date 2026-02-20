Famiglia nel bosco, l'avvocato: "Catherine continua a subire una gogna mediatica inaccettabile"

A Dentro la notizia le ultime notizie sul caso della famiglia nel bosco . La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi torna a occuparsi della vicenda nel giorno del nuovo colloquio di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion con la psichiatra nominata dal Tribunale di L'Aquila, la dottoressa Ceccoli. Ad accompagnare i genitori dei bambini che ora si trovano in una casa famiglia a Vasto, l'avvocato Danila Solinas, che ai microfoni di Dentro la notizia dichiara: " Catherine è una donna che continua a subire una gogna mediatica inaccettabile . Una donna che mostra una forza fuori dal comune e che nonostante tutto quello che continua a subire mostra forza per i figli, questa è Catherine". Sulla presunta ostilità di Catherine verso le modalità della struttura di Vasto dove si trova con i suoi figli, il legale Solinas precisa: "Catherine è una persona assolutamente disponibile su cui si è fatta la peggiore delle speculazioni da parte di chiunque, io credo che debba essere lasciata in pace".

Famiglia nel bosco, le ultime notizie

L'attesa perizia psichiatrica ha avuto inizio lo scorso 30 gennaio con il primo incontro conoscitivo tra i genitori della famiglia nel bosco e la psichiatra Ceccoli, incontro che il consulente di parte nominato da Catherine e Nathan, il professor Cantelmi, aveva riassunto così: "È andato molto bene, i genitori si sono dimostrati due persone straordinarie, con delle esperienze incredibili alle spalle. Catherine e Nathan si sono aperti, hanno dimostrato tutta la loro grandezza umana con la dottoressa che è una grande esperta e capace di grande ascolto".

