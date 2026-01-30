Famiglia nel bosco, le prime parole di Catherine e Nathan dopo l'inizio della perizia psichiatrica

A Dentro la notizia le ultime news sul caso della famiglia nel bosco. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi torna a occuparsi della vicenda nel giorno del primo colloquio di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion con la psichiatra nominata dal Tribunale di L'Aquila, la dottoressa Ceccoli.
È iniziata così l'attesa perizia psichiatrica con il primo incontro conoscitivo tra i genitori della famiglia nel bosco e la psichiatra Ceccoli, incontro che il consulente di parte nominato da Catherine e Nathan, il professor Cantelmi, ha riassunto così: "È andato molto bene, i genitori si sono dimostrati due persone straordinarie, con delle esperienze incredibili alle spalle. Catherine e Nathan si sono aperti, hanno dimostrato tutta la loro grandezza umana con la dottoressa che è una grande esperta e capace di grande ascolto".
Le telecamere di Dentro la notizia hanno ripreso Catherine e Nathan a incontro concluso, mentre uscivano dallo studio della psichiatra. La coppia ha risposto "no comment" a qualsiasi domanda posta dall'inviata della trasmissione.
Con Catherine e Nathan anche il loro avvocato, che alla domanda se l'assistente sociale Veruska D'Angelo verrà sostituita dopo la denuncia dei genitori della famiglia nel bosco, risponde: "Non lo so. Sostituirei tante cose nella vita".
Dopo il primo incontro conoscitivo del 30 gennaio, la perizia psichiatrica dovrebbe prevedere un secondo colloquio tra la dottoressa Ceccoli e Catherine e Nathan e successivamente un terzo con i figli della coppia.
Prima dell'inizio della perizia psichiatrica e a seguito di un recente confronto con i loro avvocati, Catherine e Nathan avevano dichiarato: "Siamo completamente distrutti".