Famiglia nel bosco, le prime parole di Catherine e Nathan dopo l'inizio della perizia psichiatrica

A Dentro la notizia le ultime news sul caso della famiglia nel bosco. La trasmissione condotta da Gianluigi Nuzzi torna a occuparsi della vicenda nel giorno del primo colloquio di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion con la psichiatra nominata dal Tribunale di L'Aquila, la dottoressa Ceccoli.

È iniziata così l'attesa perizia psichiatrica con il primo incontro conoscitivo tra i genitori della famiglia nel bosco e la psichiatra Ceccoli, incontro che il consulente di parte nominato da Catherine e Nathan, il professor Cantelmi, ha riassunto così: "È andato molto bene, i genitori si sono dimostrati due persone straordinarie, con delle esperienze incredibili alle spalle. Catherine e Nathan si sono aperti, hanno dimostrato tutta la loro grandezza umana con la dottoressa che è una grande esperta e capace di grande ascolto".