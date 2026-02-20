Il 20 febbraio 2026, Sonia Bruganelli compie 52 anni e il figlio Davide Bonolis condivide sui social un augurio speciale e pieno d'affetto.

Il figlio di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli pubblica sul suo profilo Instagram un tenero scatto amarcord dove vediamo mamma e figlio insieme.

"Sei perfetta. Ti amo. Auguri mamma", scrive il giovane calciatore nella didascalia della storia su Instagram insieme a due cuori rossi.

Davide Bonolis è nato dalla lunga relazione di Paolo Bonolis con Sonia Bruganelli, a cui il conduttore stato legato dal 1997 e che aveva sposato nel 2002.

Davide Bonolis parla del papà Paolo a Verissimo

In un'intervista a Verissimo, Paolo Bonolis e suo figlio Davide Bonolis avevano raccontato il loro rapporto. "Sono fidanzato - aveva spiegato Davide Bonolis, parlando anche di papà Paolo - Come suocero è molto bravo, vuole bene alla mia fidanzata, la tratta benissimo, come una figlia. Dobbiamo trovargli una fidanzata, ma lui non vuole nessuno. Gliel'ho già detto tante volte".

Il conduttore aveva parlato anche dell'amore per i 5 figli e 3 nipotini: "Tre ce li ho a casa e due sono negli Stati Uniti con i nipotini. Sono un papà normale, vorrei che facessero quello che garba loro nella loro esistenza. I consigli sono sempre dati in maniera molto diluita".