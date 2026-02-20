Per festeggiare il sedicesimo compleanno del figlio Samuel, nato il 18 febbraio 2010, Giorgia condivide una tenera foto sui social: si tratta di uno scatto amarcord di Giorgia di spalle mentre tiene in braccio il figlio piccolo.

"16 anni oggi, poi dice che il tempo vola", scrive la cantante nella didascalia del post che prosegue raccontando il rapporto di suo figlio con i social, "Grazie per gli auguri a Samuel che continua a restare il più sano tra noi che non vuole essere postato e quindi, anche quest'anno, un ringraziamento di schiena".

"Se è vero che il tempo è relativo, l'amore è assoluto", sono le parole d'amore che concludono il messaggio scritto da Giorgia.

Anche Emanuel Lo (nome d'arte di Emanuel Lo Iacono), padre di Samuel, ha condiviso un post social per celebrare il compleanno di suo figlio. "Oggi 16 anni, per sempre con te Samuel", ha scritto il ballerino e coreografo su Instagram.

Giorgia parla del figlio a Verissimo

Ospite a Verissimo, Giorgia aveva parlato del suo rapporto con il figlio: "Mio figlio è in piena adolescenza: comincia a confrontarsi con noi e devi sempre ascoltarlo e dargli spazio. Lui è un ragazzino intelligente, tosto e molto indipendente e per fortuna ha un grande senso dell'umorismo, che ci aiuta a sdrammatizzare molte situazioni".