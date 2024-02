Giorgia ed Emanuel Lo, gli auguri al figlio Samuel per i 14 anni

Instagram @emanuelloofficial

Giorgia ed Emanuel Lo hanno dedicato sui social dolci messaggi di auguri al figlio Samuel, in occasione del suo 14esimo compleanno.

"Oggi sono 14 anni, tanti auguri Samuel mio", ha scritto l'insegnante di danza di Amici, condividendo su Instagram scatto amarcord con il figlio accompagnato da un cuore.

"È meraviglioso starti accanto mentre diventi l'uomo che sei. Auguri Samuel... (sperando che tu non intercetti questa storia, altrimenti ti arrabbi)", ha scritto, invece, Giorgia nelle sue storie su Instagram, aggiungendo un altro cuore a una foto del primogenito.

Giorgia ed Emanuel Lo, l'amore per il figlio a Verissimo

Giorgia ed Emanuel Lo hanno condiviso a Verissimo la loro gioia di essere genitori di Samuel.

"Mio figlio è in piena adolescenza: comincia a confrontarsi con noi e devi sempre ascoltarlo e dargli spazio. Lui è un ragazzino intelligente, tosto e molto indipendente e per fortuna ha un grande senso dell'umorismo, che ci aiuta a sdrammatizzare molte situazioni", aveva raccontato Giorgia a Silvia Toffanin.

"Quando era piccolo e io non potevo portarlo in tournée con me, lui soffriva della separazione, però poi ha sviluppato una sua autonomia, anche se si informa sempre sul mio ritorno. Io sono una mamma molto presente, ho un po' la mania del controllo. Samuel mi dice che a volte sono pesante, ma abbiamo un buon dialogo", aveva aggiunto la cantante.

Ospite il 4 febbraio a Verissimo, Emanuel Lo aveva parlato delle difficoltà per avere il figlio.

"Io volevo diventare papà, ero pronto e ne sentivo proprio il bisogno. La cosa bella era avere questo figlio con Giorgia... ci abbiamo tanto ad averlo, ma non arrivava mai. Poi è arrivato e, non a caso, lo abbiamo chiamato Samuel, che significa 'Dio ha ascoltato'", aveva raccontato il ballerino e coreografo.

"La sua nascita è stata come una liberazione. Quando arriva un figlio ti succede di tutto, c'è la parte bella e quella faticosa. Non esiste un 'manuale del genitore perfetto', che spiega anche che non è così facile esserlo, e che mamma e papà andranno incontro a cose meravigliose emotivamente ma anche ad alcuni momenti difficili".

E parlando della storia d'amore con Giorgia, aveva aggiunto: "Stiamo insieme da 20 anni. Abbiamo vissuto tutte le fasi della nostra storia: le parti belle e quelle più difficili. Ci siamo anche lasciati diverse volte, una volta siamo stati separati per quasi un anno".