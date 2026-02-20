È scomparsa all'età di 87 anni Angela Luce, cantante ed attrice napoletana. Nel corso della sua lunga carriera, è riuscita a destreggiarsi tra i suoi due grandi talenti: il canto e la recitazione.

Nel 1975, si classifica terza al Festival di Sanremo con il brano Ipocrisia mentre nel 1995 vince un David di Donatello per il suo ruolo nel film L'amore molesto di Mario Martone. Ha lavorato con i grandi nomi del cinema italiano come Totò, Mario Mattoli, Pier Paolo Pasolini e Pupi Avati.

Per molti è stata la voce di Bammenella, il classico del 1917 scritto da Raffaele Viviani e rilanciato dalla cantante.

Angela Luce ricorda Peppino Gagliardi

In un'intervista a Verissimo nel maggio 2025, Angela Luce si era commossa ricordando il suo ex compagno Peppino Gagliardi, cantante e polistrumentista scomparso nel 2023.

"Siamo stati fidanzati due anni. Mi innamorai follemente di lui, l'ho amato veramente e credo anche lui", aveva ricordato la cantante: "Lui piaceva, gli piacevano le donne. Mi fece un torto che non riuscii a perdonare: mi tradì. Pur amandolo, non lo perdonai".

"Lui poi capì di aver sbagliato e di quello che aveva perso, ma per me era troppo tardi. Non l'ho più voluto vedere. Lui si è sposato dopo e ha avuto due bei figli, mi ha fatto piacere", aveva aggiunto la cantante.