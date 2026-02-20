Sabato 21 e domenica 22 febbraio su Canale 5, weekend in compagnia di Verissimo.

Sabato alle ore 16.30:

A Verissimo, tra pubblico e privato, si racconterà l’attrice Margareth Madè. In studio, per la prima volta, la storia e l’irresistibile ironia del comico e imitatore Vincenzo De Lucia.



Inoltre, saranno ospiti con i loro percorsi: Corinne Clery e Kaspar Capparoni, reduce dal successo della serie di Canale 5 Una nuova vita.



Infine, la richiesta di verità e giustizia di Silvia Radin, cugina di Liliana Resinovich, la donna di 63 anni trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste. Per la sua morte, ad oggi, l’unico indagato resta il marito, Sebastiano Visintin.

Domenica alle ore 15.30:

A Verissimo, la lunga carriera e l’intensa vita di Stefania Sandrelli. In studio, Al Bano, grande senatore della musica italiana e Noemi, artista dalla voce inconfondibile.



E ancora, la forza di Achille Polonara, campione di basket che sta affrontando un difficile percorso di recupero a causa di una grave forma di leucemia che lo ha colpito nel 2025 e che tra qualche giorno sarà in libreria con Il mio secondo tempo.



A Verissimo, inoltre, lo sfogo del ballerino Andreas Müller contro gli haters che sui social hanno colpito lui e la sua famiglia. Spazio poi alla storia di vita della tiktoker Rita De Crescenzo, che racconterà anche quanto accaduto al figlio Francesco, ferito a Napoli nei giorni scorsi a una gamba con un’arma da taglio.



Infine, alla luce delle ultime novità, tornerà a Verissimo Evelina Sgarbi per parlare della vicenda che vede coinvolto suo padre Vittorio.