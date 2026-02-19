Nato a Singen, in Germania, il 2 giugno 1996, Andreas Müller è un ballerino italiano di origini tedesche, cresciuto con la famiglia a Fabriano, in provincia di Ancona, dove ha vissuto fino all’adolescenza.

Dopo le prime esperienze sul palco, nel 2015 tenta per la prima volta di entrare nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ma è costretto a rinunciare per un infortunio. L’anno successivo torna nel talent vincendo la sedicesima edizione.

Nel corso della sua carriera ha lavorato come ballerino professionista a Amici anche dopo la vittoria, ha fatto parte del corpo di ballo del Festival di Sanremo e ha partecipato a vari programmi televisivi tra cui Amici Celebrities e Amici Speciali.

Andreas Muller è legato alla coreografa e insegnante Veronica Peparini, con la quale è convolato a nozze nel 2025. Dalla loro unione sono nate due figlie, le gemelline Penelope e Ginevra.