Vincenzo De Lucia ospite a Verissimo

Vincenzo De Lucia, napoletano classe 1987, ha mosso i primi passi nel mondo del teatro, ricoprendo diversi ruoli: attore, sceneggiatore, regista e aiuto-regista. La sua specialità sono le imitazioni di personaggi femminili, che gli sono valse il Premio Alighiero Noschese nel 2009, uno dei massimi riconoscimenti nazionali per un imitatore.

La grande popolarità è arrivata nel 2020 con la sua imitazione di Maria De Filippi. Tra i suoi cavalli di battaglia figurano anche le imitazioni di Mara Maionchi e Franca Leosini. Nell'ultima edizione di This Is Me, De Lucia ha vestito i panni proprio di Silvia Toffanin, che ha sfidato la sua stessa imitazione nel "gioco degli specchi", vinto da De Lucia: "Ho pianto sempre, quindi ho vinto".