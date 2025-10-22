A This Is Me è andato in onda il divertente momento dell'intervista doppia di Silvia Toffanin e la sua imitazione di Vincenzo De Lucia. A vestire i panni dell'intervistatore Amadeus.



"La prima cosa che fai quando ti svegli al mattino?", chiede Amadeus. "Mi lavo i denti", risponde la conduttrice. "Mi commuovo", è invece la risposta ironica di Vincenzo De Lucia (nei panni di Silvia Toffanin). "La cosa che fai mentre dormi?, chiede di nuovo Amadeus. "Io dormo", risponde Silvia Toffanin. "Io sogno di commuovermi", è invece la risposta ironica dell'imitazione.



Nel corso della divertente intervista, anche Amadeus replica con ironia a Vincenzo De Lucia: "Secondo me sei tu che non ci sarai la prossima puntata".