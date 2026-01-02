La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 2 gennaio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 2 gennaio

Bahar comunica a Sarp che ritiene opportuno parlare con Nisan e Doruk per metterli al corrente della loro intenzione di separarsi e vivere in due diverse case. Per Sarp invece questa non è la soluzione migliore per nessuno, soprattutto per i bambini.

Intanto Ceyda ha una discussione piuttosto accesa con Emre che vuole sapere se Arda è suo figlio.

Enver decide di informare Bahar sulla questione dei soldi donati da Sarp, trafugati e interamente spesi da Sirin.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00.

