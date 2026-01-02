Catalogo
SERIE TV02 gennaio 2026

La forza di una donna 2, la puntata del 2 gennaio in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna 2 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della seconda stagione de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 2 gennaio nel pomeriggio di Canale 5.

Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

Bahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donnaBahar (Ozge Ozpirincci) ne La forza di una donna

La forza di una donna 2: la trama del 2 gennaio

Bahar comunica a Sarp che ritiene opportuno parlare con Nisan e Doruk per metterli al corrente della loro intenzione di separarsi e vivere in due diverse case. Per Sarp invece questa non è la soluzione migliore per nessuno, soprattutto per i bambini.

Intanto Ceyda ha una discussione piuttosto accesa con Emre che vuole sapere se Arda è suo figlio.

Enver decide di informare Bahar sulla questione dei soldi donati da Sarp, trafugati e interamente spesi da Sirin.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e alle 18.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

