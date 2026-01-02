Dentro la notizia torna sul caso della famiglia nel bosco facendo il punto sugli ultimi aggiornamenti. Stando alle ultime notizie sul caso, Nathan Trevallion e Catherine Birmingham - i genitori dei tre bambini di 8 e 6 anni che ora si trovano in una casa famiglia - avrebbero avuto le prime divergenze riguardo le perizie psicologiche alle quali dovrebbero sottoporsi i figli.

Da 45 giorni separati, Nathan e Catherine starebbero iniziando ad avere qualche screzio: lui più accondiscendente, propenso a scendere a compromessi sulle richieste degli assistenti sociali, lei ferma sui suoi principi. Sembrerebbe che la donna si sia infastidita per la valutazione psicologica richiesta dai giudici del tribunale dei minori di L'Aquila. Nonostante le divergenze e i diversi atteggiamenti dei genitori, l'obiettivo resta lo stesso: fare il possibile per riunire la propria famiglia.