"Vorrei avere la possibilità di prendere la macchina e andare in ospedale a capire dove sono i feriti non identificati - dice la madre di Giovanni Tamburi in collegamento telefonico con Gianluigi Nuzzi - Voglio sapere se mio figlio è vivo o morto e dov'è".

La puntata di Dentro la notizia si apre con una ultim'ora che riguarda la strage di Crans-Montana . Dopo aver ripercorso cosa è successo nel locale Le Constellation del paese svizzero - dove è scoppiato un incendio che ha causato la morte di oltre 40 persone e più di 119 feriti - in trasmissione si dà voce alla mamma di Giovanni Tamburi , 16enne di Bologna che risulta ancora disperso.

A Dentro la notizia il racconto di cosa è successo a Crans-Montana



Nel ringraziare la Farnesina e il Ministro Tajani, la mamma di Giovanni Tamburi racconta: "Stanno facendo di tutto, mi hanno anche contattata personalmente, il problema è che non capisco questo cortocircuito di comunicazioni tra la Svizzera e l'Italia. Fatto sta che io è due giorni che non so dove si trova mio figlio. Vorrei sapere se è morto per andarlo a piangere. Questa attesa è snervante. Ci dicano dove sono i nostri ragazzi. Sono disperata, è due giorni che non dormo. Non so nulla, non so neanche dove andarlo a piangere, dove andarlo a prendere. Prego la Presidente Meloni di fare qualcosa, di aiutare noi famiglie".

