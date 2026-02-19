Clizia Incorvaia, gli auguri al figlio Gabriele con un ricordo di Eleonora Giorgi: “La nonna è il nostro angelo”

Eleonora Giorgi e il nipote Gabriele

In occasione del primo compleanno del figlio, Clizia e Paolo avevano raccontato a Verissimo con entusiasmo la loro vita da genitori.

"Gabriele è il coronamento del nostro amore e questo è stato l'anno più bello della nostra vita. I primi mesi sono i più difficili, che mettono alla prova anche la coppia. Non sono mancate le discussioni, ma passati i primi tre mesi, si può stare insieme a vita. Oggi, ripensando ai primi tempi, io e Paolo ci ridiamo su. Ho sempre sperato di trovare la mia anima gemella, e Paolo ha un'anima affine alla mia. Tra noi c'è stata subito un'alchimia assoluta", aveva dichiarato Clizia sostenuta dalla condivisione dello stesso sentimento da parte di Paolo: "Abbiamo voluto nostro figlio perché ci amavamo tantissimo e oggi ci amiamo ancora di più".