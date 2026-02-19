Clizia Incorvaia, gli auguri al figlio Gabriele con un ricordo di Eleonora Giorgi: “La nonna è il nostro angelo”

Clizia Incorvaia, 45 anni, condivide su Instagram un tenero ricordo di Eleonora Giorgi, mamma del marito Paolo Ciavarro, per augurare buon compleanno al figlio Gabriele, che compie 4 anni. "Auguri piccolo Gabri. Lo so, me lo dici sempre: 'Manca nonna Ele', ma lei è qui, è il nostro angelo che ci protegge", scrive l'influencer pubblicando due scatti del figlio, avuto nel 2022 insieme a Paolo Ciavarro, con la nonna.
Ospite a Verissimo con il marito e il figlio Gabriele, Clizia aveva condiviso il suo ricordo legato alla suocera Eleonora Giorgi, scomparsa a marzo del 2025 dopo aver combattuto contro un tumore al pancreas. "Non mi manca mia suocera, mi manca la mia migliore amica, mia madre, la mia complice, mia sorella. Mi manca tutto ciò", aveva detto l'influencer.
In occasione del primo compleanno del figlio, Clizia e Paolo avevano raccontato a Verissimo con entusiasmo la loro vita da genitori.
"Gabriele è il coronamento del nostro amore e questo è stato l'anno più bello della nostra vita. I primi mesi sono i più difficili, che mettono alla prova anche la coppia. Non sono mancate le discussioni, ma passati i primi tre mesi, si può stare insieme a vita. Oggi, ripensando ai primi tempi, io e Paolo ci ridiamo su. Ho sempre sperato di trovare la mia anima gemella, e Paolo ha un'anima affine alla mia. Tra noi c'è stata subito un'alchimia assoluta", aveva dichiarato Clizia sostenuta dalla condivisione dello stesso sentimento da parte di Paolo: "Abbiamo voluto nostro figlio perché ci amavamo tantissimo e oggi ci amiamo ancora di più".