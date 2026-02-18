Paris Hilton e Carter Reum rinnoveranno le promesse di matrimonio: “Questa volta siamo mamma e papà”

Paris Hilton e il marito Carter Reum

"Dopo cinque anni, lui riesce ancora a farmi battere il cuore più forte. Il mio 'Valentino per sempre' mi ha chiesto di sposarlo di nuovo, e io ho detto di nuovo sì", scrive l’imprenditrice, pubblicando sui social alcuni romantici scatti con il marito e i loro due figli Phoenix e London, avuti entrambi nel 2023 con maternità surrogata. "Questa volta non eravamo solo marito e moglie. Eravamo mamma e papà. Phoenix e London guardavano l’amore che li ha creati", aggiunge Paris Hilton, 45 anni, che ha sposato Carter Reum, 45 anni, nel 2021.



"Rinnovare le nostre promesse non significa solo celebrare cinque anni meravigliosi, significa mostrare ai nostri bambini che l’amore cresce, si approfondisce e sceglie l’altro, ancora e ancora. Cinque anni passati. Un’eternità davanti a noi", conclude la celebre ereditiera.