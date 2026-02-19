Un campione che, grazie alla sua forza e alla famiglia, ha affrontato la partita più difficile della vita: domenica 22 febbraio a Verissimo, Achille Polonara insieme a Erika Bufano.
Nato ad Ancona il 23 novembre 1991, Achille Polonara è uno dei cestisti italiani più conosciuti. Si avvicina al basket da giovanissimo, quando inizia una carriera che lo porta a giocare in importanti club italiani ed europei, oltre che nella Nazionale.
Nel 2025 gli viene diagnosticata una forma di leucemia mieloide acuta. Dopo mesi di cure, Achille Polonara affronta un trapianto di midollo osseo, un intervento che gli salva la vita, ma che lo porta anche a passare dieci giorni in coma farmacologico a causa di complicanze.
Nella vita di Achille Polonara c'è anche molto amore, quello per la sua famiglia formata dalla moglie Erika Bufano e dai loro due figli Vitoria (2020) e Achille Jr (2022).