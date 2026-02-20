La nuova puntata della terza stagione de La forza di una donna , la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda venerdì 20 febbraio nel pomeriggio di Canale 5. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity .

Bahar in una scena de La forza di una donna 3

La forza di una donna 3: la trama del 20 febbraio

Jale chiama la signora Fazilet per sincerarsi che stia bene e per ricordarle di fare fisioterapia. Fazilet, però, sostiene che non potrà farlo finché non avrà trovato una collaboratrice e, nel tentativo di prendere una pentola, si fa male alla schiena.

Ceyda decide di tornare a casa di Raif per restituire un cappellino e offrire la sua disponibilità.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.00 e il sabato alle 15.00. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE