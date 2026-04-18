A Verissimo va in onda un'anticipazione esclusiva di I Cesaroni - Il ritorno. Marco e Virginia discutono a tavola di Walter, che avrebbe incontrato una nuova ragazza, probabilmente russa, in un ristorante cinese dove ha iniziato a lavorare come addetto alle consegne. I due decidono quindi di ordinare la cena proprio nel locale dove lavora l'amico, così da poter approfittare di uno sconto.

I due attori sono innamorati anche nella vita reale. A Verissimo, Marta Filippi ha raccontato: "Prima di fare il provino de I Cesaroni avevo paura".

