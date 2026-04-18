Matteo Branciamore e Marta Filippi: "Diventare genitori sarebbe divertente"

Matteo Branciamore e Marta Filippi, che interpretano Marco Cesaroni e Virginia ne I Cesaroni - Il ritorno, condividono a Verissimo la loro storia d'amore. I due attori stanno insieme da due anni e raccontano come il loro rapporto sia sbocciato sul set.

Prima ancora di lavorare insieme a I Cesaroni, Marta aveva dubbi: "Prima di fare il provino avevo paura. E se finiamo per detestarci lavorando insieme?", confessa. Matteo commenta: "Siamo sopravvissuti. È andata benissimo".

Marta racconta il loro primo incontro: "Ci siamo conosciuti lavorando insieme su un altro progetto, però non ci eravamo mai presentati. Io quella sera ero nervosa, lui con il cappello, bardato, con lo sciarpone, mi bussa da dietro per presentarsi, io non lo riconosco, e lui: Scusa, Marta? E io: Ciao. E mi giro dall'altra parte". Matteo conferma: "È andata esattamente così, e lì mi ha conquistato. Non mi aveva riconosciuto".

Nonostante la confusione iniziale, i due trovano velocemente un'intesa: "Abbiamo lavorato insieme, c'era una simpatia, ma nessuno si è scomposto. Qualche tempo dopo, la simpatia aumenta, iniziamo a scriverci, e dopo un po' mi domandavo perché non mi chiedeva di uscire", prosegue Marta.

Matteo rivela: "Io sono un timido, quando mi piace veramente una persona ho più difficoltà, ho paura di fare un passo falso", confessa l'attore. A questo punto, Marta prende l'iniziativa. "Dopo un po' gliel'ho chiesto io di uscire. La nostra prima uscita è stata una comica", racconta ridendo. "La batteria della mia macchina è morta sotto casa sua alle 2 e mezza di notte", rivela Matteo.

Sulla possibilità di diventare genitori, Marta dichiara: "Sarebbe divertente. Ci sarebbe una persona con cui puoi giocare e levare tutte le energie che levi a me". Anche Matteo lascia intendere che il momento potrebbe arrivare: "Ho un problema con la mia età, nel senso che mi sento molto più giovane di quello che sono. Ad un certo punto sì, arriverà quel momento".