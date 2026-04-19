La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 19 aprile nel pomeriggio di Canale 5.
La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Kaya accede alla cassetta di sicurezza della madre e scopre la verità su Yigit.
Quest'ultimo, sconvolto, si scaglia contro Sahika, costringendola ad andarsene di casa.
Messa alle strette e senza via d’uscita, la donna cerca aiuto in Halit, sperando di trovare un alleato.
Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.