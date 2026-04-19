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Forbidden Fruit

SERIE TV19 aprile 2026

Forbidden Fruit 3, la puntata del 19 aprile in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 3, andata in onda il 19 aprile su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
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La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla terza stagione, è andata in onda domenica 19 aprile nel pomeriggio di Canale 5.

La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Forbidden Fruit 3, la trama della puntata del 19 aprile

Sevval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit
Sevval Sam (Ender Ekinci) in una scena di Forbidden Fruit

Kaya accede alla cassetta di sicurezza della madre e scopre la verità su Yigit.

Quest'ultimo, sconvolto, si scaglia contro Sahika, costringendola ad andarsene di casa.

Messa alle strette e senza via d’uscita, la donna cerca aiuto in Halit, sperando di trovare un alleato.

Forbidden Fruit 3 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 e il weekend alle 14.25 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

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