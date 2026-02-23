Engin Akyürek (Tahir) e Demet Özdemir (Farah) in una scena di Io sono Farah 2

Una piccola anticipazione di quello che accadrà nella settimana che va da lunedì 2 a venerdì 6 marzo durante i prossimi episodi di Io sono Farah, la nuova serie televisiva turca di Canale 5 giunta alle seconda stagione.

Io sono Farah 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.00 e il martedì in prima serata su Canale 5. Tutti gli episodi sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity.

Io sono Farah 2: le anticipazioni dal 2 al 6 marzo

Farah, Tahir e Kerim rientrano a casa, dove vengono accolti da Gulsima e Bade. Intanto, Orhan prende accordi con Behnam.



Il commissario capo ripensa a un discorso fattogli dal padre adottivo e crede che sia stato lui a uccidere Ali Galip.



Alla villa di Behnam, Akbar discute con Rahsan.



Orhan si riavvicina a Gonul e cerca di metterla contro Mehmet.



Merjan tenta di scoprire cosa c'è sotto la relazione tra suo padre e Gulsima.

