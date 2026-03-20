Preoccupata per la possibile malattia che aveva colpito il figlio, Paola Caruso spiega di aver contattato un medico locale che, dopo una breve visita, ha suggerito di fare una puntura al bambino. In un primo momento, Paola si era mostrata contraria, ma le rassicurazioni del personale, che le aveva descritto il medico come affidabile, l’avevano infine convinta ad accettare.

" L'ho portato con me, la tata e la figlia della tata a Sharm el-Sheikh ", racconta la showgirl. "Appena siamo atterrati, mio figlio ha iniziato ad avere la febbre. Il primo e il secondo giorno ha avuto la febbre, il terzo giorno ha iniziato a non mangiare. Questa febbre non scendeva mai e ha iniziato anche a non bere".

Paola Caruso

"Il medico gli ha fatto la puntura sul gluteo, mio figlio si è messo a letto e piangeva. Dopo quindici minuti il dottore ci ha consigliato di fargli una doccia fredda. Mio figlio si è alzato, è caduto a terra e non camminava più", confida la showgirl tra le lacrime, spiegando di aver subito capito che qualcosa fosse andato storto. "Gli ha toccato qualcosa, mi sono detta. Il medico è scappato, non so neanche come si chiama".

Antonella, Blu Barbara e Alessandra ascoltano le parole di Paola, visibilmente scosse, e la showgirl conclude confessando di sentire ancora oggi il bisogno di dormire accanto al figlio Michele: "Lo devo abbracciare per tutta la notte, devo sentire il suo odore, toccargli i capelli".

Paola Caruso, i problemi di salute del figlio Michele

Nel 2022 Paola Caruso ha raccontato che suo figlio Michele, durante una vacanza a Sharm el-Sheikh, aveva iniziato ad avere la febbre e, nonostante i medicinali, le sue condizioni continuavano a non migliorare. Preoccupata, aveva contattato un medico locale che le aveva consigliato di fare una puntura, dopo la quale il bambino era caduto dal letto: l’iniezione aveva lesionato il nervo sciatico.

Tornati d’urgenza in Italia, Michele era stato ricoverato e i medici le avevano spiegato che si trattava di un danno permanente e che il bambino sarebbe riuscito a camminare solo con il tutore e che avrebbe dovuto affrontare un lungo e complesso percorso di recupero.

Successivamente, Paola lo ha portato negli Stati Uniti per ulteriori accertamenti, dove le è stato spiegato che un intervento avrebbe potuto migliorare la camminata, ma che il nervo restava irreparabile. La showgirl ha deciso di farlo operare, riuscendo a farlo camminare senza tutore, anche se il danno è rimasto permanente.

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