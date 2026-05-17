Scopriamo cosa succederà lunedì 18 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 18 maggio, dopo la festa, tutti si preparano a celebrare le nozze di Romulo ed Emilia, anche se Petra non ha alcuna intenzione di permettere che alla cerimonia in chiesa partecipi qualcuno della servitù.
Manuel è rimasto scosso dopo l'assedio delle signorine incontrate alla festa e non esita a rifiutare l'invito che una di loro gli manda.
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