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La promessa

ANTICIPAZIONI17 maggio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 maggio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 18 maggio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Enrique Fortun (Lopez) in una scena di La Promessa
Enrique Fortun (Lopez) in una scena di La Promessa

Scopriamo cosa succederà lunedì 18 maggio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 maggio

Nella puntata di lunedì 18 maggio, dopo la festa, tutti si preparano a celebrare le nozze di Romulo ed Emilia, anche se Petra non ha alcuna intenzione di permettere che alla cerimonia in chiesa partecipi qualcuno della servitù.

Manuel è rimasto scosso dopo l'assedio delle signorine incontrate alla festa e non esita a rifiutare l'invito che una di loro gli manda.

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