Scopriamo cosa succederà venerdì 26 giugno nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di venerdì 26 giugno, dopo la distruzione del ritratto di Cruz, a palazzo aumenta la tensione.

Curro confessa di essere il responsabile, ma la sua sincerità suscita reazioni contrastanti: tutti comprendono il suo gesto, tranne Lorenzo.

Nel frattempo, Catalina e suo padre continuano a scontrarsi: la ragazza è determinata a difendere i diritti dei lavoratori. Don Cristóbal impone nuove regole e questo provoca malcontento tra la servitù che minaccia uno sciopero.

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