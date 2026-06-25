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La promessa

ANTICIPAZIONI25 giugno 2026

La Promessa, le anticipazioni del 26 giugno

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda venerdì 26 giugno su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà venerdì 26 giugno nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 26 giugno

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 26 giugno, dopo la distruzione del ritratto di Cruz, a palazzo aumenta la tensione.

Curro confessa di essere il responsabile, ma la sua sincerità suscita reazioni contrastanti: tutti comprendono il suo gesto, tranne Lorenzo.

Nel frattempo, Catalina e suo padre continuano a scontrarsi: la ragazza è determinata a difendere i diritti dei lavoratori. Don Cristóbal impone nuove regole e questo provoca malcontento tra la servitù che minaccia uno sciopero.

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