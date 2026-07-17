Scopriamo cosa succederà sabato 18 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 18 luglio, Lorenzo insiste a chiedere la mano di Angela a Leocadia in cambio del suo ritrovamento.

Leocadia non cede alle sue minacce e gli propone di sposare lei. Jacobo e Martina stanno per andare da Bartolome, Catalina vorrebbe andare con loro. Cristobal riprende Curro e Maria perché si sono messi alla ricerca di Angela.

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