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La promessa

ANTICIPAZIONI17 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 18 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 18 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 18 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 18 luglio

Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa
Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 18 luglio, Lorenzo insiste a chiedere la mano di Angela a Leocadia in cambio del suo ritrovamento.

Leocadia non cede alle sue minacce e gli propone di sposare lei. Jacobo e Martina stanno per andare da Bartolome, Catalina vorrebbe andare con loro. Cristobal riprende Curro e Maria perché si sono messi alla ricerca di Angela.

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