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La promessa

ANTICIPAZIONI15 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 16 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 16 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 16 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 16 luglio

Amparo Pinero (Martina) in una scena de La Promessa
Amparo Pinero (Martina) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 16 luglio, Angela è scomparsa, ma la confessione di Lorenzo cambia tutto. Il capitano, dopo aver detto a Leocadia di aver rapito sua figlia, la mette con le spalle al muro dicendole che vuole sposare la ragazza.

Convincere il barone de Valladares continua a sembrare impresa impossibile e ancora una volta Alonso è costretto a recarsi al suo palazzo per cercare un disperato accordo.

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