La Promessa, le trame della settimana dal 20 al 26 luglio

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 20 al 26 luglio?
Il barone de Valladares minaccia i de Lujan per la loro ultima offesa. Angela torna dopo giorni di sequestro e Leocadia, sfoga la sua rabbia su Lorenzo, colpevole del falso rapimento.
Alonso crede che tra Manuel e Leocadia le cose si possano sistemare. Il marchese insiste affinché suo figlio torni sui suoi passi, ma senza successo. Nel frattempo, Lope cerca di avvicinarsi a Vera.
Curro incontra Angela. Tono vorrebbe sposare Enora. Martina diventerà dama della Fondazione della Vergine Miracolosa. Leocadia discute con Catalina che critica la sua condotta con il barone.
Il capitano De la Mata, vuole costringere Angela a sposarlo. Leocadia, pur di salvare la figlia, ha finto di accettare il matrimonio. Angela, ignara di tutto, sogna solo di tornare alla sua vita normale.
Il barone de Valladares pretende che Catalina lasci La Promessa, considerandola l'unica responsabile dei conflitti. Manuel difende Pia e Ricardo e ordina a Cristobal di farli tornare ai loro posti di lavoro.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 e il sabato in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
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