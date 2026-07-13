Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 6 al 12 luglio su Rete 4, Cristobal e Leocadia si rivelano amanti e Lorenzo viene scarcerato.



Cristobal scopre la relazione tra Pia e Ricardo, mentre Vera riabbraccia il fratello Federico.



Nel frattempo, Lorenzo continua a importunare Curro nel tentativo di farlo impazzire e Federico non accetta la scelta di Vera. Le trattative tra Manuel e Leocadia in merito all'attività nell'hangar proseguono tra inaspettati colpi di scena.



Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

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