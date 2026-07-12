Scopriamo cosa succederà lunedì 13 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di lunedì 13 luglio, i nobili si rifiutano di negoziare e mettono i de Lujan in una posizione delicata.
Alonso acconsente a tentare un nuovo colloquio con il barone de Valladares. Curro, inquieto per il destino di Angela, affronta Lorenzo, che nega di avere qualcosa a che fare con la scomparsa della ragazza. Tuttavia, il capitano non risponde allo stesso modo alle domande di Leocadia.
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