Scopriamo cosa succederà sabato 11 luglio, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di sabato 11 luglio in prima serata, il duca de Valladares torna alla Promessa con il fine di negoziare alla sola condizione che Catalina e Martina gli chiedano scusa.

Dopo la e l'invito a restare la notte, il duca chiede di essere accompagnato l'indomani nelle campagne da Adriano per poter vedere in prima persona le condizioni in cui lavorano i braccianti della Promessa.

Lorenzo vuole scoprire cosa stanno tramando Angela e Curro e lo fa mettendo quest'ultimo alle strette. Enora chiede aiuto a Candela per convincere Simona a portare una merenda a Tono nel pomeriggio. Inoltre la assicura che Manuel non ci sarà e che lei si allontanerà per lasciare madre e figlio da soli a parlare.

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