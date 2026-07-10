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La promessa

ANTICIPAZIONI10 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 luglio in prima serata

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 11 luglio in prima serata su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà sabato 11 luglio, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 luglio in prima serata

Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa
Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 11 luglio in prima serata, il duca de Valladares torna alla Promessa con il fine di negoziare alla sola condizione che Catalina e Martina gli chiedano scusa.

Dopo la e l'invito a restare la notte, il duca chiede di essere accompagnato l'indomani nelle campagne da Adriano per poter vedere in prima persona le condizioni in cui lavorano i braccianti della Promessa.

Lorenzo vuole scoprire cosa stanno tramando Angela e Curro e lo fa mettendo quest'ultimo alle strette. Enora chiede aiuto a Candela per convincere Simona a portare una merenda a Tono nel pomeriggio. Inoltre la assicura che Manuel non ci sarà e che lei si allontanerà per lasciare madre e figlio da soli a parlare.

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