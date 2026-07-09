Scopriamo cosa succederà venerdì 10 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di venerdì 10 luglio, Manuel informa Tono ed Enora che Farré gli ha offerto ventimila pesetas in cambio della sua quota.
Ricardo e Pia vengono puniti a causa della loro relazione. Uno dei due dovrà lasciare la Promessa. Lorenzo convoca Curro e gli dice che lo tratterà come ha fatto con sua madre.
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