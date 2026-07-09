Scopriamo cosa succederà venerdì 10 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Ana Garces (Jana) e Isabel Serrano (Leocadia) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 10 luglio, Manuel informa Tono ed Enora che Farré gli ha offerto ventimila pesetas in cambio della sua quota.

Ricardo e Pia vengono puniti a causa della loro relazione. Uno dei due dovrà lasciare la Promessa. Lorenzo convoca Curro e gli dice che lo tratterà come ha fatto con sua madre.

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