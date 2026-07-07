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La promessa

ANTICIPAZIONI07 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'8 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 8 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 8 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'8 luglio

Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa
Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 8 luglio, Pia e Ricardo sono preoccupati per le conseguenze della loro relazione. I signori, infatti stanno per venirne a conoscenza.

A La Promessa tutti sono rimasti sorpresi in seguito all'arrivo del capitano de la Mata.

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