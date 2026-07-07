Scopriamo cosa succederà mercoledì 8 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di mercoledì 8 luglio, Pia e Ricardo sono preoccupati per le conseguenze della loro relazione. I signori, infatti stanno per venirne a conoscenza.

A La Promessa tutti sono rimasti sorpresi in seguito all'arrivo del capitano de la Mata.

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