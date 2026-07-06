Negli ultimi episodi de La Promessa, in onda dal 9 giugno al 5 luglio su Rete 4, Curro consegna al colonnello i documenti che incastrerebbero Lorenzo. Quest'ultimo, nonostante si dichiari innocente, viene arrestato e portato via dalla Promessa.



Manuel si mostra sempre più diffidente nei confronti di Leocadia e cerca in tutti i modi di estrometterla dalla sua attività in favore dell'amico Pedro Farrè. Tuttavia, la donna si dimostra più determinata che mai a restare impegnata nell'impresa.



Di fronte ai continui scontri con la cugina Catalina, Martina si convince ad allontanarsi dalla Promessa, anche a costo di rinunciare alla parte dei terreni che le spetta.



Tra la servitù, Ricardo cerca un modo per far annullare il suo matrimonio con Ana e potersi legare a Pia; mentre Vera si mostra sempre più insofferente a causa della mancanza del fratello Federico.

Gli episodi della soap opera spagnola La Promessa vanno in onda tutti i giorni alle 19.35, in prima visione su Rete 4 e in streaming in diretta e on demand su Mediaset Infinity.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google