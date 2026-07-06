Scopriamo cosa succederà martedì 7 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 7 luglio, la visita della duchessa de Carril riapre le vecchie ferite di Vera, gettandola nella tristezza.
Angela condivide la sua felicità con Curro, immaginando il suo futuro accanto al ragazzo che le ha chiesto di sposarlo.
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