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La promessa

ANTICIPAZIONI06 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 7 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 7 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 7 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 7 luglio

Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa
Ibrahim Al Shami (Adriano) in una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 7 luglio, la visita della duchessa de Carril riapre le vecchie ferite di Vera, gettandola nella tristezza.

Angela condivide la sua felicità con Curro, immaginando il suo futuro accanto al ragazzo che le ha chiesto di sposarlo.

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