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La promessa

SOAP06 luglio 2026

La Promessa, le trame della settimana dal 13 al 19 luglio

Scopriamo le trame delle puntate de La Promessa in onda dal 13 al 19 luglio su Rete 4
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Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 13 al 19 luglio?

La Promessa, le trame dal 13 al 19 luglio

Sara Molina (Maria) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Sara Molina (Maria) e Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

A Palazzo tutti si mobilitano per trovare Angela, in quanto non ha trascorso lì la notte. L'avvicinamento tra Tono e Simona turba la relazione del giovane con Enora, la quale pretende maggiore sincerità.

Curro, turbato per il destino di Angela, affronta Lorenzo, che nega di avere qualcosa a che fare con la scomparsa della ragazza.

Tono dice a Enora di essersi avvicinato a Simona soltanto per lei. Curro assieme a Maria e a Samuel vanno a cercare di nascosto Angela nella grotta dove Maria è stata rinchiusa in passato da Valentin.

Lorenzo insiste a chiedere la mano di Angela a Leocadia in cambio del suo ritrovamento. Leocadia non cede alle sue minacce.

Tono riesce a trovare il coraggio di parlare spontaneamente con Simona. Cristobal chiede a Leocadia se sia il padre di Angela ma lei nega.

Catalina sente di nascosto che Bartolome l'ha insultata davanti a Martina e Jacobo.

Manuel e Leocadia firmano il contratto che prevede anche che per cinque anni Manuel sarà a capo della gestione tecnica dell'impresa.

La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.

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