La Promessa, le trame della settimana dal 13 al 19 luglio

Cosa accadrà negli episodi de La Promessa in onda dal 13 al 19 luglio?
A Palazzo tutti si mobilitano per trovare Angela, in quanto non ha trascorso lì la notte. L'avvicinamento tra Tono e Simona turba la relazione del giovane con Enora, la quale pretende maggiore sincerità.
Curro, turbato per il destino di Angela, affronta Lorenzo, che nega di avere qualcosa a che fare con la scomparsa della ragazza.
Tono dice a Enora di essersi avvicinato a Simona soltanto per lei. Curro assieme a Maria e a Samuel vanno a cercare di nascosto Angela nella grotta dove Maria è stata rinchiusa in passato da Valentin.
Lorenzo insiste a chiedere la mano di Angela a Leocadia in cambio del suo ritrovamento. Leocadia non cede alle sue minacce.
Tono riesce a trovare il coraggio di parlare spontaneamente con Simona. Cristobal chiede a Leocadia se sia il padre di Angela ma lei nega.
Catalina sente di nascosto che Bartolome l'ha insultata davanti a Martina e Jacobo.
Manuel e Leocadia firmano il contratto che prevede anche che per cinque anni Manuel sarà a capo della gestione tecnica dell'impresa.
La Promessa va in onda tutti i giorni alle 19.45 su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity.
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