Scopriamo cosa succederà lunedì 6 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di lunedì 6 luglio, Enora vuole sapere da Tono informazioni sul suo rapporto con Simona ma lui si rifiuta di parlare dell'argomento.

La ragazza vuole, infatti, far recuperare il rapporto a madre e figlio. Catalina e Martina annunciano al marchese di aver risolto i loro conflitti e decidono di escogitare una strategia per riavvicinarsi al barone de Valladares.

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