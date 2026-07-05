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La promessa

ANTICIPAZIONI05 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 6 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda lunedì 6 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà lunedì 6 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 6 luglio

Enrique Fortun (Lopez) in una scena de La Promessa
Enrique Fortun (Lopez) in una scena de La Promessa

Nella puntata di lunedì 6 luglio, Enora vuole sapere da Tono informazioni sul suo rapporto con Simona ma lui si rifiuta di parlare dell'argomento.

La ragazza vuole, infatti, far recuperare il rapporto a madre e figlio. Catalina e Martina annunciano al marchese di aver risolto i loro conflitti e decidono di escogitare una strategia per riavvicinarsi al barone de Valladares.

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