Scopriamo cosa succederà sabato 4 luglio, in prima serata, nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 e il sabato alle 21.30 su Rete 4, dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 4 luglio in prima serata, Cristobal organizza degli incontri con Angela nel suo studio, ma appaiono molto strani tanto che destano alcuni sospetti. Amalia confessa a Vera di averle mentito su suo fratello Federico.
Leocadia e il maggiordomo possono finalmente stare insieme. La donna, però, è insospettita dall'avvicinamento dell'uomo a sua figlia. Nel frattempo, Catalina chiede a Martina di non andarsene. Manuel ribadisce a Tono che non lo vede colpevole della brutta situazione in cui si trova l'attività.
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