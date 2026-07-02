Scopriamo cosa succederà venerdì 3 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Amparo Pinero (Martina) e Gonzalo Ramos (Jacobo) in una scena de La Promessa

Nella puntata di venerdì 3 luglio, Leocadia evita di confessare ad Angela che Lorenzo le ha chiesto la mano. La duchessa de Carril fa visita a Vera e le rivela che suo fratello Federico non vuole più vederla, ma Lope sospetta che la donna stia mentendo.

Tono rimprovera duramente Simona e Candela per essersi intromesse nella sua vita privata.

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