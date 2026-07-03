Scopriamo cosa succederà sabato 4 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 4 luglio, Pia non può esimersi dal dare spiegazioni a Petra dopo che l'ha coperta quando Cristobal l'ha sorpresa a curiosare nel suo studio.
Alonso non pretende spiegazioni da Catalina, ma vuole farla ragionare: non può cambiare il mondo dall'oggi al domani.
Vera e Teresa si intrufolano in biblioteca con l'intenzione di telefonare alla duchessa de Carril.
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