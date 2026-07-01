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La promessa

ANTICIPAZIONI01 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 2 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 2 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 2 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

La Promessa, le anticipazioni del 2 luglio

Nella puntata di giovedì 2 luglio, Vera e Lope decidono di scrivere al fratello di Vera per organizzare un incontro segreto.

Vera è intimorita ma allo stesso tempo determinata a rivederlo. Infine a La Promessa arrivano alcuni soldati: Lorenzo, infatti, deve rispondere delle sue azioni davanti a un tribunale militare.

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