Scopriamo cosa succederà giovedì 2 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di giovedì 2 luglio, Vera e Lope decidono di scrivere al fratello di Vera per organizzare un incontro segreto.
Vera è intimorita ma allo stesso tempo determinata a rivederlo. Infine a La Promessa arrivano alcuni soldati: Lorenzo, infatti, deve rispondere delle sue azioni davanti a un tribunale militare.
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