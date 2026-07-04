Scopriamo cosa succederà domenica 5 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di domenica 5 luglio, Cristobal scopre la relazione tra Pia e Ricardo e rimprovera parte della servitù per averglielo nascosto.

Inoltre quest'ultimo minaccia Ricardo di riferire tutto ai signori. A La Promessa non c'è più il capitano, Angela e Curro iniziano a immaginare un futuro insieme a Zurigo e si fidanzano in modo buffo ma allo stesso tempo dolce. Infine, Enora scopre che Tono è il figlio di Simona e chiede spiegazioni.

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