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La promessa

ANTICIPAZIONI07 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 9 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda giovedì 9 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà giovedì 9 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 9 luglio

Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa
Arturo Sancho (Manuel) in una scena de La Promessa

Nella puntata di giovedì 9 luglio, Lorenzo si presenta a cena, ma i commensali sono piuttosto freddi. L'uomo rimprovera Curro, il quale viene difeso da Martina.

In cucina giunge la notizia della scarcerazione del capitano. Secondo Lorenzo è stata Angela a trovare i documenti per la sua denuncia e avvisa Leocadia che probabilmente era stato arrestato per errore.

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