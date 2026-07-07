Scopriamo cosa succederà giovedì 9 luglio nella nuova puntata de La Promessa , la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

Nella puntata di giovedì 9 luglio, Lorenzo si presenta a cena, ma i commensali sono piuttosto freddi. L'uomo rimprovera Curro, il quale viene difeso da Martina.

In cucina giunge la notizia della scarcerazione del capitano. Secondo Lorenzo è stata Angela a trovare i documenti per la sua denuncia e avvisa Leocadia che probabilmente era stato arrestato per errore.

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