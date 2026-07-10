Scopriamo cosa succederà sabato 11 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di sabato 11 luglio, Lorenzo minaccia Curro e Angela. Leocadia decide di allontanare la figlia per proteggerla, teme infatti, una vendetta. Cerca di spingerla a riprendere gli studi in Svizzera.
Nel frattempo, la famiglia è scossa dallo scontro con il barone de Valladares, che rifiuta ogni accordo. Il barone accetta di negoziare solo a condizione che Martina e Catalina gli chiedano scusa, difendendo, così, un onore ferito che per lui vale più di qualsiasi vantaggio economico.
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