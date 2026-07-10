Catalogo
Dirette Tv
Scopri Infinity+
Channels
Corporate

La promessa

ANTICIPAZIONI10 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni dell'11 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda sabato 11 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
Condividi:

Scopriamo cosa succederà sabato 11 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni dell'11 luglio

Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa
Sara Font (Enora) in una scena de La Promessa

Nella puntata di sabato 11 luglio, Lorenzo minaccia Curro e Angela. Leocadia decide di allontanare la figlia per proteggerla, teme infatti, una vendetta. Cerca di spingerla a riprendere gli studi in Svizzera.

Nel frattempo, la famiglia è scossa dallo scontro con il barone de Valladares, che rifiuta ogni accordo. Il barone accetta di negoziare solo a condizione che Martina e Catalina gli chiedano scusa, difendendo, così, un onore ferito che per lui vale più di qualsiasi vantaggio economico.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Aggiungi Mediaset Infinity alle tue fonti preferite su Google

Leggi anche