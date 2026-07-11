Scopriamo cosa succederà domenica 12 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di domenica 12 luglio, tutti si mobilitano per trovare Angela.
Cristobal coordina la ricerca nei terreni circostanti e tiene Curro lontano dalle operazioni di ricerca. La riconciliazione tra Tono e Simona turba la relazione del giovane con Enora, che pretende maggiore sincerità da parte sua.
Manuel decide di sorvolare la zona in aereo insieme ad Enora, proseguendo così le ricerche di Angela.
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