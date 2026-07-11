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La promessa

ANTICIPAZIONI11 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 12 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda domenica 12 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà domenica 12 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 12 luglio

Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa
Fernando Coronado (Cristobal) in una scena de La Promessa

Nella puntata di domenica 12 luglio, tutti si mobilitano per trovare Angela.

Cristobal coordina la ricerca nei terreni circostanti e tiene Curro lontano dalle operazioni di ricerca. La riconciliazione tra Tono e Simona turba la relazione del giovane con Enora, che pretende maggiore sincerità da parte sua.

Manuel decide di sorvolare la zona in aereo insieme ad Enora, proseguendo così le ricerche di Angela.

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