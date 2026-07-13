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La promessa

ANTICIPAZIONI13 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 14 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda martedì 14 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà martedì 14 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 14 luglio

Alvaro Quintana (Tono) in una scena de La Promessa
Alvaro Quintana (Tono) in una scena de La Promessa

Nella puntata di martedì 14 luglio, Angela è scomparsa, ma Lorenzo confessa.

Il capitano, dopo aver detto a Leocadia di aver rapito sua figlia, la mette con le spalle al muro dicendole che vuole sposare la ragazza. Risulta impossibile convincere il barone de Valladares e Alonso è costretto a recarsi al suo palazzo per cercare un accordo.

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