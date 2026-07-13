Scopriamo cosa succederà martedì 14 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di martedì 14 luglio, Angela è scomparsa, ma Lorenzo confessa.
Il capitano, dopo aver detto a Leocadia di aver rapito sua figlia, la mette con le spalle al muro dicendole che vuole sposare la ragazza. Risulta impossibile convincere il barone de Valladares e Alonso è costretto a recarsi al suo palazzo per cercare un accordo.
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