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La promessa

ANTICIPAZIONI14 luglio 2026

La Promessa, le anticipazioni del 15 luglio

Ecco cosa succederà nel nuovo episodio della soap opera spagnola, in onda mercoledì 15 luglio su Rete 4 e in streaming su Mediaset Infinity
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Scopriamo cosa succederà mercoledì 15 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.

La Promessa, le anticipazioni del 15 luglio

Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa
Xavi Lock (Curro) in una scena de La Promessa

Nella puntata di mercoledì 15 luglio, Tono rivela a Enora di essersi riavvicinato a Simona solo per lei, ma la ragazza è comunque contrariata.

Curro prova a convincere don Cristobal a partecipare alle ricerche di Angela, ma lui rifiuta. Nonostante ciò, lo stesso Curro con Maria e Samuel, proseguono di nascosto le ricerche della giovane nella grotta dove Maria è stata rinchiusa in passato da Valentin.

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