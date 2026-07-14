Scopriamo cosa succederà mercoledì 15 luglio nella nuova puntata de La Promessa, la soap opera spagnola in onda tutti i giorni alle 19.40 su Rete 4 e dedicata alle vicende dei De Luján e della servitù del palazzo.
Nella puntata di mercoledì 15 luglio, Tono rivela a Enora di essersi riavvicinato a Simona solo per lei, ma la ragazza è comunque contrariata.
Curro prova a convincere don Cristobal a partecipare alle ricerche di Angela, ma lui rifiuta. Nonostante ciò, lo stesso Curro con Maria e Samuel, proseguono di nascosto le ricerche della giovane nella grotta dove Maria è stata rinchiusa in passato da Valentin.
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